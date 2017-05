Paula Chaves contó cómo hizo para bajar 30 kilos y reveló el curso que quiere hacer

Después de haber engordado más de 30 kilos en sus dos embarazos, Paula Chaves reveló en la mesa de Mirtha Legrand el secreto para recuperar su figura luego del nacimiento de Baltazar, su segundo hijo.





"Bajé 30 kilos y había engordado 30. Estaba con 10 kilos de sobrepeso y en el embarazo aumenté 20. Con Olivia llegué a pesar 105 kilos", contó la modelo y conductora.





"Me comía todo, no me cuidaba de nada. Yo no hago nada para volver. No hago dieta. Tengo una genética que me acompaña y un hijo que me está comiendo", agregó.





Además, habló de sus ganas de hacer un curso de doula: "Es la parte de acompañar a la mamá en la parte emocional en el pre parto y el post parto. Desde la experiencia de haber sido madre".