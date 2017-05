Patricio Giménez: "Esta propuesta ha sacado de mí una faceta que la gente no conoce"

El Centro Cultural Malvinas Argentinas se vistió de gala con motivo de la presentación del programa de televisión que Patricio Giménez protagonizará en la Ciudad de La Plata, todos los sábados a las 21:30 por el Canal Somos La Plata.

"La Plata City Tour es un programa donde descubro la ciudad desde mis ojos y mis intereses: su música, artes, gastronomía y cultura. Al venir de afuera puedo hacer preguntas que tal vez un local no haría; creo que muchos planteases re descubrirán su ciudad a partir de otra mirada", destacó el músico.

"Este programa ha sido una gran oportunidad para conocer una ciudad increíble, recorrer sus lugares y compartir sus costumbres", agregó en diálogo con PrimiciasYa.com,

"La propuesta ha sacado de mí una faceta que la gente no conoce... creo que hemos generado un lindo producto, a partir de un trabajo con un gran equipo de gente", indicó.

Concurrieron al evento distintas personalidades y autoridades de la Ciudad, como el Secretario de Cultura: Gustavo Silva y el Secretario General de la Municipalidad: Javier Mor Roig, ya que el programa fue declarado de Interés Cultural.

Luego del video de presentación, Patricio cantó "Fly me to the moon" para agradecer a los invitados, junto a los músicos locales que amenizaban el evento.

Embed