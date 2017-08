Pata Villanueva: "Luciano Castro es un divino, nos queremos mucho"

Luciano Castro emitió declaraciones radiales sobre Pata Villanueva en una nota con la Once Diez. Recordemos que la exmodelo había declarado hace un tiempo que tuvo algunos encuentros sexuales con el galán. emitió declaraciones radiales sobreen una nota con la Once Diez. Recordemos que la exmodelo había declarado hace un tiempo que





"Cada vez que la veo a María del Carmen me pongo muy contento. Yo la quiero mucho. Cuando Pata dice estas cosas me río mucho porque cuando la escucho y recuerdo ese momento, me veo tan niño. Te estoy hablando de un chico de 17 años", comentó.





Y sumó: "Si la veo le doy un abrazo enorme. Fue muy generosa conmigo. Me abrió la puerta de su casa, me pasó muchos contactos para que yo pueda empezar a moverme en el mundo del teatro".





PrimiciasYa se contactó con Villanueva para que nos cuente cómo tomó estos dichos que tomaron estado público: "Es un divino, me lo he encontrado dos o tres veces. Yo era muy joven, él también. Era una época donde nos divertimos, era mi secretario".





Despúes lo mandé con Cris Morena y empezó a trabajar. Dijo que era muy generosa porque lo ayudé mucho en ese momento. El también me ayudo a mí porque trabajaba en la agencia". Agregó: "

"Me lo he encontrado en lugares y en el gimnasio. Quiere mucho a mis hijos. No la conozco a Sabrina Rojas. Te estoy hablando de hace 20 y pico años".

Cómo está hoy en día Pata en cuanto al plano amoroso: "Estoy sola, tranquila, tengo amigos que veo de vez en cuando. Con los tres años de gira con la obra 'Extinguidas' no había tiempo. Ahora sí tengo mas tiempo. Estuve sin parar, fuera de Buenos Aires. Las cosas vienen solas, no busco".





Para cerrar, reveló que continúa con la obra los sábados a las 21hs en el Teatro Palacio La Argentina,sobre la calle Rodríguez Peña.