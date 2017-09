Pampita y Yanina Latorre: reencuentro al aire para aclarar algunas diferencias del pasado

Pampita y Yanina Latorre ya se han visto las caras en persona en la pista del "Bailando 2017" pero ahora la jurado y la panelista charlaron extensamente en el programa de la modelo. ya se han visto las caras en persona en la pista delpero ahora la jurado y la panelista charlaron extensamente en el programa de la modelo.





"Se te juzga por haberte metido en mi separación y en la de Nicole Neumann", le dijo en la cara Carolina Ardohain a Latorre recordando el momento de su ruptura con Benjamín Vicuña y el escándalo con "La China" Suárez.





"Todo el tiempo me decían que me odiabas. ¿Tuviste un ensañamiento con mi persona? Capaz te parecía divertido, no sé..", agregó Pampita.





Ante esto, Yanina respondió: "Cuando me preguntaron dije que no me dabas lástima porque cada uno sabe dónde tiene que estar y yo creía que (Benjamín Vicuña) no te había metido los cuernos con la China Suárez".





En tanto, sobre su situación personal con su marido, Latorre explicó: "Voy a sacar adelante a mi familia, creo en la familia mientras haya amor. El amor todo lo puede y nadie es perfecto".