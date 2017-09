Pampita se perdió y llegó tarde a ShowMatch

Insólito momento se vivió anoche en ShowMatch cuando Marcelo Tinelli comenzó a presentar a los miembros del jurado y el sillón vacío de Pampita gritaba la ausencia de la morocha.

"¿Dónde está Pampita?", le preguntó el conductor a Hoppe. "Está llegando, lo que pasa que nos dice que está perdida", respondió el productor.

Pero a los pocos minutos, la modelo se hizo presente y Marcelo la interpeló al respecto de su demora.

"Se me acabaron los datos del celular. No me anda el Wase", ecplicó a pura risa. "¡Pero si venís todas las noches!", le apuntó el conductor.

"No sé llegar, no me sé el camino de memoria, me pierdo en el barrio y estaba dando vueltas. Me comuniqué por teléfono y me ayudaron a llegar", finalizó Caro.

