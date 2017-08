Pampita mostró su enojo por el juego que le plantearon a Pico en un programa

El conductor del envío mandó al aire una placa con colas de famosas (Luisana Lopilato, Zaira Nara y Chechu Bonelli) entre las que se encontraba la de Pampita

Mónaco tenía que acertar cuál era la de su novia y así lo hizo: "Son guachos. Me quisieron hacer confundir. Pusieron anteriores relaciones. ¡Menos mal que la pegué! No fue fácil lo que hicieron. Si yo le erro tengo un quilombo espectacular", dijo el ex tenista.





Pampita, en su programa, dejó en claro su malestar por el juego que le plantearon a su novio en el ciclo de Paoloski.





"Muy mal. No me gustó. Es como si a mí me ponen cuatro pectorales y si no lo emboco... Si se equivocaba me hubiera enojado mucísimo, no le hablaba una semana", expresó la modelo.