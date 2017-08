Pampita hizo llorar a Chechu Bonelli en el Bailando

Anoche, en el Bailando, Chechu Bonelli se emocionó tras las palabras de Pampita durante su devolución, al asegurarle estar "sorprendida por la fuerza de esta pareja. No sé si es por la maternidad, pero te veo como una mujer muy fuerte".

"Me re-llegan las palabras. Desde el momento en que me convertí en madre, me empecé a sensibilizar mucho, hubo mucho cambio en mí", dijo la modelo.

Y agregó: "Le meto mucha garra, mucho esfuerzo. También quiero agradecerle a mi marido, que estuve poco y nada en casa y me súper banca", dijo sobre su marido, el futbolista Darío Cvitanich.

"Le dije 'estuve tanto tiempo afuera acompañándote, que necesito que me hagas el aguante'. Tengo un marido que vale oro y as veces tengo miedo de perderlo porque me la paso acá adentro", disparó luego.

Mirá el video!

