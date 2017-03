Pampita habló de Andrea Ghidone: "No sé por qué dijo eso, yo no le hago mal a nadie"

Pampita brindó una entrevista a "Intrusos", y durante varios minutos respondió las preguntas del periodista Pablo Layus. La bellabrindó una entrevista a "", y durante varios minutos respondió las preguntas del periodista





Twitter de Andrea Ghidone hacia Ardohain, donde mete a Blanca, su hija fallecida. En un momento de la nota, el cronista consultó sobre los mensajes endehacia, donde mete a Blanca, su hija fallecida.









Y agregó, algo molesta: "Ni siquiera sorprendida, son cosas que pasan y trato de no engancharme y que nada me afecte. Estuve viendo lo que dijeron mis seguidores, no puedo hacer nada, pero seguramente en el año va a pasar varias veces que salga alguien a hablar, pero lo mejor va a ser no dar lugar a temas que no me quiero meter".

Embed



, comentó sobre el pasado que las une.