Pampita, enfurecida con un notero de Este es el Show: "Hablemos de otra cosa porque terminamos mal"

Carolina "Pampita" Ardohain mostró las garras al ser consultada por la tapa protagonizada por Natalia Oreiro en Gente, en el marco de la visita que la actriz realizó para UNICEF y que fue duramente cuestionada por Federico Bal, iniciador del escandalete de la semana.

"No, no, no, así mala onda. No. No vamos a hablar de eso", tiró la modelo cuando le mostraron la portada de la Revista Gente que tiene como protagonista a la actriz uruguaya. Y agregó: "Te va a ir muy mal conmigo si empezás así".

Lejos de amedrentarse, pero sorprendido por la reacción de la jurado, el cronista continuó adelante: "No quiero saber qué dijo Fede Bal, no me meto en conflictos de otras personas".

"Me sorprendió la producción, nunca tienen problemas conmigo y hoy estuvieron mala onda", añadió luego. "Si querés la nota hablamos de otro tema o si no se termina acá", concluyó indignada.

¿Tendrán algo que ver los rumores sobre el supuesto affaire entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña cuando ambos compartían las grabaciones de Entre Caníbales? Todo puede ser en la viña de nuestra querida farándula.

