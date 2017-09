Pampita contó cómo fue su primer beso con Pico Mónaco

La relación entre Pampita y Pico Mónaco está atravesando un excelente momento y los tortolitos se muestran más enamorados que nunca.

Consultada por una notera de Este es el Show, la modelo- a quien le brillan los ojos cada vez que habla del ex tenista- estuvo de acuerdo en revelar cómo fue el primer beso de la pareja.

"No voy a decir cuándo fue", arrancó a decir. Y continuó: "Yo no tomo alcohol así que me había invitado a tomar un jugo a su casa y hubo un beso súper lindo cuando yo me iba y él me dio un beso de sorpresa. Para una primer cita yo no puedo ir a lugares públicos porque me iban a sacar una foto".

"Después me acompañó hasta el estacionamiento, me vino a buscar una amiga y mientras ella bajaba, me dio otro beso. Fue hermoso... ¡da unos besos tan lindos! Fue como... 'epa, qué lindo que besa este chico'. El primer beso no te lo olvidas nunca, es lo más lindo, está bueno", siguió relatando.

"Para mí el primer beso fue eterno. No sé, capaz duró poquito pero tenía tanta adrenalina... Después yo me fui de viaje así que hubo muchos mensajitos", concluyó al respecto.

