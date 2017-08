Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Pamela Sosa le apuntó a Florencia Marcasoli vía Twitter cuando la vio en el " Bailando ".

Embed #FlorMarcasoli te subiste a un caballo!! Insoportable ! Soy muy talentosa pero poco angel y de esa manera te perdiste el cariño de la gente — PAMELA SOSA # (@pamelasosaok) 18 de julio de 2017



PrimiciasYa.com se contactó primero en exclusiva con Marcasoli quien respondió al respecto: "Que arregle sus problemas con Lotocki y después vamos a lo importante".

Y además aclaró cómo fue su encuentro en vestuarios con Laurita Fernández, ex de Federico Bal: "Yo fui a vestuario al horario que me habían citado y ahí las chicas me dicen que tenía que esperar un rato porque estaba Laurita probándose vestuario. La verdad tardó un montón y yo llegué tarde a la pasada de piso y era súper importante porque era con vestuario, peinado y todo".

"Salió por otra puerta de salida y no por donde se entra generalmente. Yo siempre aclaro: con ella no tengo drama. No sé por qué se escapa por otra puerta de atrás. Está más que claro que se había ido por otra puerta para no cruzarme. Yo no tengo problemas con nadie, si ella es educada puede saludar. Pero nada, no se puede esperar de un burro más que una patada, como dice Moria", cerró la morocha picante. (Ver nota)





Ahora fuimos por el contrapunto y dialogamos en exclusiva con Pamela Sosa, quien le contestó a Marcasoli.





"Se mete con el tema de Lotocki porque evidentemente no tiene nada para criticarme ni para juzgarme. Ella dice después vamos a lo importante y en realidad para mí el tema de Lotocki es lo más importante porque tiene que ver con mi salud y que gracias a Dios hoy está procesado, embargado y vamos a juicio el año que viene", expresó Pamela.





"Flor era una persona que a mí me caía de diez. Estuve en toda la etapa que salía con Fede Bal, me parecía súper talentosa, puede llegar muy lejos con su talento, pero no sé qué le pasó, no sé si fue Bam Bam o quien le llenó la cabeza. Simplemente creo que no se está manejando de la mejor manera y en las redes sociales están las críticas que declaran que no la quieren por ser de alguna una tercera en discordia. Yo no creo que ella no haya sabido que Fede salía con Laurita en el verano. Eso igual es un problema de ella".







Y aclaró sobre su mensaje en las redes: "Mi mensaje en Twitter al decir que se subió a un caballo fue más que nada porque Moria Casán me cerró un contrato de teatro con Cacho Cristofani, dentro de poco vamos a estar en calle Corrientes con Tristán y un gran elenco, yo soy la vedette de la obra, la llamaron a ella y ella pidió ser la primer vedette y se lo negaron".





Y fundamentó: "Entonces me causó mucha gracia porque después de estar dos meses en los programas de televisión por ser una tercera en discordia en una relación no puede venir a pretender ser la primer vedette arriba mio, donde yo vengo trabajando hace mucho tiempo en los medios. Trabajé con Moria, con Nito y Cherutti, Carmen Barbieri, Sofovich, con los mejores. Hasta Moria me llamó y me dijo que iba a tener el lugar que merezco, ella me puso como primera vedette".