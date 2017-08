Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Mónica Farro se cruzó al aire en "Infama" con Pamela Pombo. Fue por el tema de trabajar sus cuerpos en el gimnasio cuando Pombo criticó las abdominales de la uruguaya. La charrúa salió al aire y le contestó. se cruzó al aire encon. Fue por el tema de trabajar sus cuerpos en el gimnasio cuandocriticó las abdominales de la uruguaya. La charrúa salió al aire y le contestó.





"La realidad es que yo vi sus abdominales y, anatómicamente, no son correctos. Es una opinión nada más", cuestionó Pamela, volcada hace años al físicoculturismo.





Lo cierto es que este medio fue en busca de la palabra de Farro después de quedar planteada la polémica por el físico.









"Yo no necesito demostrarle nada a nadie, yo no me meto con nadie, que no se meta conmigo, si quieren existir que exista por motus propio, que no me usen", cerró Mónica.





Este medio en tanto se comunicó también con Pamela quien contestó a las declaraciones de Farro en primer turno: "Me parece chistosa está señora con sus comentarios y sus operaciones ´naturales´. Yo no uso esteroides y esto sí se puede corroborar. Además, qué le voy a explicar a esa señora que no puedo conseguir naturalmente lo que le puso un cirujano, su nivel de discusión es muy bajo".

"Mido 1,80 metros y tengo lomo, ¿eso le parece travesti? Tengo una sola operación y es de lolas. ¡Quién es más travesti", cerró picante.

