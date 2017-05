Pablo Sirvén: "Hubo una manipulación ingenua de Griselda y por mi parte no hay enojo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Griselda Siciliani hizo un comentario sobre los militares y generó revuelo en las redes sociales. Fue al ver el acto oficial del fin de semana en el barrio de Palermo por el 25 de Mayo.

"Todo bien con las tradiciones pero a esto no lo entiendo... ¿Militares marchando ¿?", expresó la actriz de "Sugar".

Inmediatamente le empezaron a llover respuestas sobre esto y tuvo que salir a aclarar. Incluso el periodista Pablo Sirvén comentó al respecto.

"No digo que no pueden digo que es, por lo menos, aburridisimo .... Besis", lanzó.





Todo bien con las tradiciones pero ésto no lo entiendo ... Militares marchando ¿? pic.twitter.com/WMW1Lo8gsj — griselda siciliani (@grisici) 27 de mayo de 2017



En los desfiles,los militares marchan

Formato viejo q se ve en varios países

Y los q gritan "Macri,basura,vos sos la dictadura" lo entendés? https://t.co/Aptj1PcUEf8V — Pablo Sirvén (@psirven) 27 de mayo de 2017





Tranqui pablo no dije nada grave!!! Sólo me pareció un embole.... Es una simple y banal opinión.... https://t.co/j5vB0BUf8V — griselda siciliani (@grisici) 27 de mayo de 2017



PrimiciasYa.com se comunicó con el periodista Pablo Sirvén quien se refirió a la aclaración que le hizo a la actriz vía redes sociales.





"Me pareció un comentario entre ingenuo y con una intencionalidad no manifiesta en el sentido que me parece que había un ataque por elevación como diciendo: Ah, ahora se hacen desfiles con militares. También hubo otros comentarios en paralelo sobre si había que hacer o no desfiles con militares y otros comentarios mucho más jugados políticamente como hizo Julia Mengolini, que le hacía acordar al 55. Ahí queda muy claro que hay una intención política de elevación de criticar a Macri", comentó Sirvén. comentó Sirvén.





"Le contesté de manera cordial Griselda, quien no está en explícitamente en el pelotón de los que denominamos artistas K. No es una artista que haya estado en los actos de Cristina aplaudiendo o en alguna publicidad del gobierno anterior", añadió.







"La pregunta de los militares marchando la dejó un poco de situación en la que tuvo realmente un bullying de mucha gente que la insultaba y le decía barbaridades. Lo que hizo gue una pregunta casi como si fuera una línea política. En el mismo tuit le quise mostrar que a mí también me parecía un formato viejo pero que hay en varios países. No es un invento de Macri, es una tradición de muchos años".





Sobre la presencia de militares en los actos patrios consideró: "Para mi es un formato pasado de moda, aburrido, que luce en países con mucha potencia militar. En el caso nuestro me pareció hasta triste. Hubo comentarios de gente que decían que no pueden desfilar genocidas, eso es una animalada. Hay militares presos, procesados o en la cárcel pero no están desfilando los genocidas, eso fue hace 40 años. Los militares que delinquieran por terrorismo de Estado están presos o procesados".