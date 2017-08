Pablo Serantoni "Pasión", que se emite por AméricaTV, denunció en las redes sociales a una cuenta trucha con el nombre de Ser TV, productora que él maneja, , productor del ciclo tropical, que se emite por, denunció en las redes sociales a una cuenta trucha con el nombre de, productora que él maneja,





Embed Este perfil es trucho x favor denunciarlo atras de esto puede haber un violador o una mafia de trata de personas ! Ayuden a denunciarlo a este hijo de puta @produccionesser Una publicación compartida de Pablo Serantoni (@pabloserantoni) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 8:58 PDT



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Serantoni quien amplió al respecto: "No es la primera vez que nos pasa esto y nos preocupa muchísimo. Organizan castings truchos, piden fotos de chicas en nombre de nosotros y la verdad que es un peligro. Puede haber atrás un pendejo paje... atrás o una red de trata de personas o un violador o asesino.Nos preocupa, estamos siempre atrás de esta situación para denunciarlo".





"No son nuestros perfiles por eso jodemos a las empresas para que verifiquen las cuentas. Estos estafadores aparecen y estamos atentos a estas situaciones porque viven pasando. Los castings que hacemos salen en la tele en Pasión y la gente viene al estudio, no hay otra forma, no se hacen en otro lado. Me preocupa bastante esto", cerró Pablo.