"El Chino tuvo una insuficiencia respiratoria importante. Estaba volviendo de Salta en el vuelo y lo llevaron a la Trinidad de Quilmes. Lo tienen en terapia, saliendo del cuadro. Hablé con allegados a él ya que no se lo puede ver ni nada. Está teóricamente saliendo adelante y recuperándose", explicó el productor.





Embed FUERZA CHINO QUERIDO TODO PASA Y ESTE MOMENTO QUEDARA EN UNA ANECDOTA !!! Una publicación compartida de Pablo Serantoni (@pabloserantoni) el 31 de Jul de 2017 a la(s) 6:25 PDT







"Hablamos hace unos días por el Gran Rex que se viene dentro de poco (9 de agosto) , lo veía bien, veníamos hablando del teatro y las cosas que iba a hacer arriba del escenario, nada alarmante. Hoy estamos focalizados en que él se ponga bien y que salga adelante. Tengo un gran aprecio por él, mucho afecto de toda la vida. Después la fecha del teatro es una anécdota, un detalle. Los fans van a saber entender, no hay nada que le haga más feliz que estar arriba del escenario", agregó.





Sobre los últimos videos del Chino, en donde muchos pusieron foco en su real estado de salud, Serantoni contó: "Él sufre de apnea de sueño. Más allá de eso, yo realmente compartí tiempo, teatros, programas y nunca lo vi en una situación complicada y nunca en una situación de estar drogado ni nada que se le parezca. Le encanta hacer chistes... Nunca lo vi en una situación así. Sé que se habla de eso, pero creo que esto está nada relacionado con esta situación. Yo realmente no lo vi".