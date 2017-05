Pablo Rago y su polémica declaración: ¿no le alcanza el dinero?

Pablo Rago realizó polémicas declaraciones en el ciclo "Nosotros a la mañana" sobre la actual situación económica del país.





"No estamos mejor que hace dos años. Esa es la verdad. Mi familia no está mejor que hace dos años, yo tampoco. Y soy un tipo afortunado, laburo mucho. Termino una película y empiezo otra la semana que viene, no me puedo quejar", expresó el actor.





Y el ex conductor de "TVR" agregó polémico: "Extraño tener la guita en el bolsillo para poder ir a comprar la comida. Ahora tenés que pensar que tenés que pagar la tarjeta. No está fácil".

El video con su polémico relato.