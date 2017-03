Pablo Echarri confirmó que lo bajaron de un programa de Telefe por cuestiones políticas

Pablo Echarri habló con Clarín de la decisión que tomó Telefe de no volver a tenerlo en su pantalla, pese a haber sido una de las figuras más importantes del canal el año pasado.

El actor y productor iba a participar de la miniserie que contará la vida de Sandro en el canal de las pelotitas. Sin embargo, según dijo el galán, la gerencia de la emisora decidió darlo de baja.

"No queremos que esté por decisiones políticas. Vos nos dividís la pantalla y no queremos más eso", fueron las palabras que le habrían dicho al actor, según los trascendidos.

En diálogo con Clarín, Echarri confirmó las versiones. "Lo que te puedo decir es que tuve un par de reuniones con el director, una con el productor, hice una prueba de maquillaje y vestuario, fotos, y cuando me fui de vacaciones mi representante me llamó para decirme que me habían elegido para el papel", reveló.

"Cuando volví a Buenos Aires mi representante me contó que se había sentado con un enviado de Tomás Yankelevich y le dijo que no iba a estar en el proyecto porque le dividía la pantalla", agregó el marido de Nancy Dupláa.

"Quiero decir que Tomás tiene todo el derecho, como programador, de elegir a quien más le convenga al frente de un proyecto", añadió el intérprete.

"Solamente me hubiese gustado que por los años que trabajé en Telefe como actor y productor, cumpliendo en forma profesional con mi trabajo siempre, recibir un llamado suyo", completó Echarri.