Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Virginia Gallardo y Pablo Duggan, ambos compañeros en el ciclo "Polémica en el bar", AméricaTV. En los últimos días empezó a correr el rumor de un aparente romance entre, ambos compañeros en el ciclo





Este medio se contactó en exclusiva con Duggan quien se refirió a estos trascendidos que comenzaron a circular.





"Con Virginia somos muy amigos. La quiero un montón. Es la mejor compañera que he tenido en toda mi carrera periodística. Es una mina genial. Además de una belleza increíble, es una gran persona", destacó el periodista.





pablo duggan 1.jpg



Y aclaró al respecto: "No estoy saliendo con ella, somos amigos nada más. No pasa nada. No sé de dónde salieron esos rumores, ni de mí ni de ella salieron, eso seguro".



Cabe recordar que Gallardo viene de separarse hace unas semanas de Martín Rojas luego de más de dos años de relación.