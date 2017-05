Pablo Culell sobre la polémica de Flor de la V: "Lo más importante son las historias más que los actores"

Pablo Culell, cabeza de la productora Undergound junto a Sebastián Ortega, dialogó en exclusiva con PrimciasYa.com acerca de las declaraciones de Florencia de la V, quien manifestó que se convocan siempre a los mismos actores para las ficciones locales.





"Nosotros elegimos a los actores que sentimos que son ideales para el rol dentro de nuestro gusto y perfil que buscamos para nuestras producciones. Son aquellos que Sebastián Ortega considera que son los ideales para un elenco. No sentimos que nos reiteremos o nos repitamos. En el caso nuestro somos productores que hemos llevado a primer plano a actores que venían haciendo reparto o no eran grandes figuras. Hasta a Florencia de la V se le dio la gran oportunidad de ser protagonista de ficción y en un personaje trans fue una revolución en el mundo, nunca había sucedido. Llegó ahí por mérito propio pero también había que darle esa oportunidad. Ella igual destaca las producciones nuestras", expresó el productor. expresó el productor.





flor de la v los roldan.jpg







"En general me parece que lo más importante como siempre son las historias más que los actores. A veces se reiteran los modos y estilos de algunas ficciones. A veces los productores confiamos en las cualidades de los actores en función de la popularidad, de la posición en el mercado en ese momento en las cabezas de elenco", fundamentó.







"Me parece que hay poca ficción por una cuestión de costo. Hay menos anunciantes por la situación económica y las ficciones siguen siendo caras. Son factores económicos que juegan en contra. Hay también otras plataformas como Internet entonces se produce menos ficción porque el mercado interno no lo puede cubrir. El productor por eso se arriesga menos: es mucha la inversión que hay que hacer y es mucho lo que se puede perder. Muchas veces se considera que si uno lleva a determinados nombres que ya son garantía de éxito tiene menos riesgos de perder. Eso depende de cada uno, no crea que sea una general de la ley, son momentos. Tiene que ver con el perfil de la productora, el canal y lo que se está buscando".





"Nosotros llevamos a Carla Peterson, Florencia de la V, Luciano Castro, Juan Minujín, Griselda Siciliani o Nicolás Furtado a ser protagonistas en ficción. No creo que sea una cuestión de mayor o menor talento, sino de una coyuntura de la televisión actual que hace que muchos productores teman a arriesgarse a otro tipo de actores que capaz piensan que no le van a generar el rating esperado. Cuando te arriesgas y te sale bien es doble el mérito", comentó Pablo. comentó Pablo.