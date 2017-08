Darío Cvitanich expresó su furia en las redes sociales por una información que brindó hace unos días el periodista especializado en barras bravas Pablo Carrozza. expresó su furia en las redes sociales por una información que brindó hace unos días el periodista especializado en barras bravas

Embed La barra de Banfield robó tres días seguidos el predio de Luis Guillón tras la negativa de Darío Cvitanich de darle cien mil pesos. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) 21 de agosto de 2017



Lo cierto es que este medio se contactó en exclusiva con Carrozza a raíz del fuerte descargo del futbolista. En este marco, el periodista comentó: "Le pido disculpas a Cvitanich por haberlo expuesto ante la barra y obligado a tener que desmentir la información. Yo estoy acostumbrado a plantarme con los barras porque es parte de mi trabajo, pero entiendo el miedo del jugador que tiene que ir todos los días a entrenar a un club tomado por esta gente".

dario cvitanich.jpg



"Si Cvitanich hubiera reafirmado que la barra le pidió dinero, en este momento se tendría que estar yendo a vivir a Nueva Zelanda. Entiendo la reacción del jugador y le pido disculpas por haberlo llevado a un terreno incómodo", agregó el periodista.





Y remarcó sobre su información: "Yo estoy acostumbrado a plantarme con la barra. Pero debo entender que el jugador tuvo miedo y no le quedó otro remedio que desmentirlo. Estoy seguro de la información que di, pero debí haberlo cuidado. Porque no me sorprende que la propia barra le haya dicho que desmienta todo. Por eso mi pedido de disculpas, no porque la información fuera mentira ni mucho menos. Y desde ya felicito a Cvitanich por no haberle dado dinero a la barra a diferencia de otros jugadores"