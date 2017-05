Otra crisis de pareja entre ex participantes de "DDS": aseguran que están en la cuenta regresiva

Luego de su paso por "Despedida de Solteros", Angie y Pablo se separaron y él contó los verdaderos detalles que los llevó a tomar esta decisión a PrimiciasYa.com.

"Me veo en la obligación de confirmar una triste noticia. Con Angie estamos distanciados decidimos tomarnos un tiempo. El reality y la exposición nos cambió la vida, nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos, quizás si hubiésemos ganado hoy hubiésemos tenido un proyecto en común", contó Pablo.

Y luego reveló que los llevó a esa decisión: "La gota que rebalsó el vaso fue mi convocatoria a GH famosos. Ella eso no está de acuerdo y se desencadeno una serie de discusiones. La realidad es que hoy estamos en un impasse que espero que sea momentáneo porque es todo lo que yo busco en una mujer".

Ahora, se supo que otra pareja que estuvo participando del reality de Telefe está en crisis: aseguran que están en la cuenta regresiva. Se trata de Kiara y Agustín, quienes fueron expulsados el juego en su momento por fugarse.

Agustín no soportó el encierro y estar lejos de su pareja y tomó la decisión de fugarse del PH para ver a su novia, Kiara, en el loft. A raíz de este accionar, la producción tomó la decisión de que queden eliminados.

PrimiciasYa.com se comunicó con Kiara, la diosa trans de DDS, para consultarle sobre el tema y confirmó la noticia: "Estamos en crisis", afirmó. "Nos conocimos por Tinder, hace ya un año y tres meses que estamos juntos. Fuimos participantes del programa persiguiendo el sueño de contar una historia, tener una casa propia y casarnos, pero no todo es color de rosa", indicó.

"Después de estar dos meses separados cambiamos muchísimo, no nos volvimos a encontrar como antes. Los celos, las propuestas y la exposición trajeron una mala pasada a la pareja dejándola al borde del quiebre total, seguimos intentándolo de a poco por amor, pero la posibilidad de entrar a Gran Hermano está para mí y mi sueño también, que es lograr ser una artista reconocida el día de mañana y esto me sirve. Espero que Agustín me pueda acompañar en esto y que si llego a entrar no se dé por terminada la relación, pero yo necesito un respiro necesitamos pensar los dos y replantearnos muchas cosa", señaló la joven de 18 años.

Por último, manifestó: "Inclusive, muchas parejas van a empezar a salir a la luz de que se separaron o demás. Porque la mayoría son pura cara para las fotos y quedar lindos para que la gente los banque, pero yo soy realista y no voy a caretearla con nadie. Las parejas van y vienen, la cuestión es que si lo siguen intentando. Y el amor que nos tenemos con Agus es muy fuerte pero estamos pasando un mal momento".