Osvaldo Bazán nos contó qué sintió al enterarse que la ruta 34 donde murió su hermano recién ahora será autovía

Anoche estaba leyendo tuits y de pronto vi el de las obras en Sunchales y me paralicé De golpe empecé a llorar y no podía hablar. Fue muy raro porque yo pensaba que era algo que tenía superado pero evidentemente no. Mi hermano fue arrollado en esa ruta mientras hacía un viaje con su auto Fiat Uno como todos los ´días entre mi pueblo - Salto Grande- y el pueblo vecino - Totoras-. Murió al instante, no tuvo cómo defenderse cuando en contramano otro coche se le vino encima. No había banquinas ni nada. Murió al instante. A los 89 días murió mi padre de tristeza. Mi vieja vivió siempre de ahí en más con esa tristeza. Siempre supe que era una muerte totalmente evitable pero ver que van a hacer ahora una autopista me dejó más claro la inutilidad de la muerte de mi hermano.