Oriana Sabatini nos comentó la verdad sobre la supuesta separación de Julián Serrano

Julián Serrano fue noticia por aquel polémico tuit dominguero que después borró donde le contaba a sus seguidores sobre la depresión de ese día tan particular. La semana pasada,fue noticia por aquel polémico tuit dominguero que después borró donde le contaba a sus seguidores sobre la depresión de ese día tan particular.

Catherine Fulop y Ova Sabatini, Oriana. El hecho es que se armó una bola gigante alrededor del muchacho donde todo el mundo lo señaló como si hubiese cometido un crimen. Pero más allá de las cuestiones en las redes sociales, la realidad pasa por los sentimientos y su historia de vida junto a la hija mayor de





En los últimos días, surgieron rumores de separación entre la joven pareja. PrimiciasYa pudo dialogar con la actriz y modelo sobre estas versiones.





"No hay mucho que decir. Estamos juntos, no sé de dónde surgió el rumor, quizás porque no subimos cosas juntos a las redes sociales estos días", comentó Oriana.





"Encima yo me fui de viaje y él también se había ido a Paraná. Pero está todo bien", cerró Sabatini llevando tranquilidad a familia, amigos y seguidores.