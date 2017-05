Oriana Junco, detenida y golpeada por la Policía: "Fue un episodio transfóbico"

Recoleta.



El incidente habría ocurrido poco después de las 5hs en el bar "Babieca", situado en Santa Fe y Riobamba, donde Junco se encontraba con una amiga. Entre las dos comenzó una discusión y, según el relato de testigos, Junco agredió físicamente de varias bofetadas a su amiga, también transgénero.

Sin embargo, este medio se comunicó con Oriana, que relató algo completamente distinto: "Fui atacada por los policías, hubo violencia de genero, fui atacada. Está la médica legista en el medio".





"Estábamos en Babieca y terminé esposada porque hubo un incidente, yo no me quería ir del bar. Una examiga estaba borracha, estaba el móvil televisivo cerca", agregó Junco.





Para cerrar, Junco subrayó: "Soy amiga de la gente de Babieca. Entraron dos policías a Babieca, me invitaban a que me retire. Fue transfobia. La gerenta le dijo que yo era clienta. Me levantaron, me lastimaron. Burlando se está ocupando de todo".