Omar Suárez: "Ya quedó demostrado que las fotos mías con Ojeda eran truchas"

Martín Otero , investigador informático que contrató Rocío Oliva para que le recupere su cuenta de Facebook y borre sus fotos con Omar Suárez , habló el jueves en "Buenos Días América".

"Rocío me pidió que le hackee el mail a Matías Morla y le borre las fotos con Omar Suárez de su Facebook. Le recuperé la cuenta a Rocío y se la limpié", comentó Otero. comentó Otero.

"Esta chica se portó mal conmigo. Me usó. Me llegó hasta ofrecer dinero. Me pidió que truque una foto de Verónica Ojeda con su hijo y con Omar Suárez", agregó.





PrimiciasYa.com se comunicó hoy con Omar Suárez quien explicó al respecto: "Nada me sorprende ya en esta novela de Maradona. Lo bueno es que queda demostrado que las fotos mías con Ojeda eran truchas, como las de Claudia también".







"Lo cierto que en las peleas de Diego y Rocío siempre me usan para agredirse y echarse en cara, se ve que a Diego le duele y molesta mi nombre vinculado a sus mujeres y ella lo usa. Hasta me llamaron de Madrid del diario ABC para hacerme nota por los gritos de Maradona diciendo a Rocío que con Omar Suárez...".





Y contó lo que le pasó: "Ahora esto del hacker me molesta porque nuevamente mi nombre se ve involucrado y me asusta por que hace veinte días tuve que denunciar mis tarjetas por robo informático y mi cuenta de Movistar porque que me agregaron números y cambiaron dirección. Todo esto está denunciado hace más de veinte días".