"Olga cree que puede ser una forma de rendirle un homenaje no sólo a Sandro sino a Roberto, al hombre"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





La China Suárez podría volver a la televisión con una apuesta más que importante en su carrera. La actual novia de Benjamín Vicuña podría interpretar a Susana Giménez en una serie sobre la vida de Sandro

La misma será dirigida por Adrián Caetano y saldrá al aire por Telefe en 13 capítulos. Desde la producción de la serie ya se comunicaron con la actriz pero aún el proyecto está recién en tratativas.





Luego de que se conoció esta información, Primiciasya.com habló en exclusiva con Greaciela, íntima amiga de Olga Garaventa, la viuda de Sandro, quien contó: "Obviamente Olga cedió los derechos de imagen y el uso del nombre de Sandro a Juan Parodi quien nos contactó para la serie. Esto fue hace más de un año y medio, casi dos. Ahí venimos hablando acerca de la posibilidad de hacer esto. Juan habló luego con Telefe y ahí comenzó todo".







"Olga lo autorizó y está entusiasmada. Cree que puede ser una forma de rendirle un homenaje no solamente a Sandro sino a Roberto, al hombre, mostrando quién era y su vida artística. En cuanto a los nombres de los actores que estarán Olga no está al tanto, los maneja la productora. Por supuesto que sí está al tanto de todas las designaciones como la de Caetano como director. Los nombres de los actores nos van contando pero Olga no tiene opinión hasta que no esté definido".