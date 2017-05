Noelia Marzol y su incorporación a "Bien argentino": "Era lo que más deseaba hacer en teatro"

"La propuesta me llegó hace 15 días que necesitaban una figura femenina porque Adabel (Guerrero) no iba a poder estar en esta fecha. Lo recibí con mucha felicidad. En el verano hacía temporada con Los Corruptelli en Carlos Paz y este año varios elencos decidieron hacer funciones especiales y fue a una función de Bien argentino", expresó la rubia.

"Me fui súper emocionada porque hay gente con muchísimo talento y profesional, con muy buena energía. Me fui de la función con la idea mental de hacer fuerza para formar parte de ese proyecto en algún momento", añadió Noelia.