Noelia Marzol reveló que sufrió abuso laboral

Entrevistada por Revista Noticias, Noelia Marzol reveló una situación de acoso laboral cuando trabajaba con Carmen Barbieri.

"Carmen promueve sus espectáculos a través de escándalos y no me sentía tan cómoda con eso. No me llevaba bien con mis compañeras al punto que me agarraban del pelo y me acusaban de robar. Yo le decía a Carmen lo que pasaba pero ella premiaba a la chica que lo había hecho, quizá eso le servía más a ella. No lo juzgo, son formas de trabajar", aseguró Marzol a la publicación.

Luego, contó que le ofrecieron dinero por sexo "de forma encubierta". "Un extranjero quiso contratarme para hacer una presencia y después ir a cenar con él. No supe cuánto ofrecía, quien me maneja las contrataciones lo filtró. No tendría sexo por dinero, disfruto plenamente estar con la persona que yo elijo".

En ese instante de la entrevista, Noelia habló del momento en que fue acosada: "Estábamos haciendo un book, se me tiró encima e intentó tocarme. Pude esquivarlo y lo ubiqué. En ese momento me asusté", recordó.

Finalmente, Noelia Mrazol habló de su relación con Fabián Cubero, luego que la rubia fuera señalada como la tercera en discordia que precipitó la separación del futbolista con Nicole Neumann: "Lo vi una sola vez en mi vida en el programa Mejor de Noche de Leo Montero. Rial dio la información de que estábamos juntos porque quizá relacionó que él me había puesto unos "likes" en Instagram. Ese mismo día, Fabián me llamó para solidarizarse y desde ese momento hablamos tanto que ¡ahora tenemos una relación casi de amistad!", respondió y concluyó: "Fue buena onda, nada más".

