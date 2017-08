Noelia Marzol: "Lo que me pasó a mí no es algo que solo se da en nuestro ambiente"

Noelia Marzol es una de las participantes del Bailando por un sueño 2017 que mayor carisma despliega. Además de su virtuosismo, ella mantiene un bajo perfil ante los escándalos.

Es por eso que ella asegura haberla pasado mal al trabajar con la capocómica Carmen Barbieri. "Carmen promueve sus espectáculos a través de escándalos y no me sentía tan cómoda con eso. No me llevaba bien con mis compañeras al punto que me agarraban del pelo y me acusaban de robar. Yo le decía a Carmen lo que pasaba pero ella premiaba a la chica que lo había hecho, quizá eso le servía más a ella. No lo juzgo, son formas de trabajar", aseguró Marzol a revista Noticias.

Además, la bailarina asegura que le llegaron a ofrecer dinero por sexo "de forma encubierta". "Un extranjero quiso contratarme para hacer una presencia y después ir a cenar con él. No supe cuánto ofrecía, quien me maneja las contrataciones lo filtró. No tendría sexo por dinero, disfruto plenamente estar con la persona que yo elijo".

Fue allí cuando Marzol se animó a contar una desagradable situación que vivió con un fotógrafo. "Estábamos haciendo un book, se me tiró encima e intentó tocarme. Pude esquivarlo y lo ubiqué. En ese momento me asusté", recordó.

Lo cierto que tras esta fuerte revelación que tuvo una gran repercusión en las redes sociales. Hubo gente que criticó a la modelo por haber salido a contar esta historia y la "acusaron" de que lo hizo para tener prensa.

PrimiciasYa.com habló con Marzol, quien aclaró: "Siempre van a ver algunos que opinan sin saber. Prensa en este momento no me hace falta. Y no me parece muy descabellado lo que dije. Al 90 por ciento de las mujeres alguna vez les pasó y no es algo que solo se da en nuestro ambiente".

