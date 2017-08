Noelia Marzol: "Fue un golpe que parece terrible pero no le tengo miedo a nada"

Amante de los deportes extremos, Noelia Marzol tuvo su peor caída en una calle de un country del conurbano bonaerense.

La actriz y modelo intentó realizar un salto a una valla y la cosa no terminó del todo bien. Por suerte se lo tomó para broma porque siendo que su amigo grabó el accidente decidió compartirlo en las redes sociales.

"Mi vecino me prestó un skate y quise hacerme la pro... Miren el video entero que no tiene desperdicio #Golpazo #Domingueando", escribió Marzol en Instagram junto al video y emojis riéndose.

En diálogo con PrimiciasYa.com, contó con humor: "Se me acomodaron un poco las ideas básicamente. Fue un golpe que parece terrible pero no me hice nada".

Y agregó: "No le tengo miedo a nada, me divierte hacer estas cosas. Creo que ahora iré por Banji Jumpin. Todavía no probé, lo tengo como pendiente. Ya hice paracaídas así que ahora iré por esto".

Cabe destacar que a Noelia esta noche le toca bailar folclore en el programa de Marcelo Tinelli.

Embed Mi vecino me presto un skate y quise hacerme la pro... miren el video entero q no tiene desperdicio #golpazo #domingueando Una publicación compartida de Noelia Marzol (@noeliamarzolok) el 27 de Ago de 2017 a la(s) 1:09 PDT