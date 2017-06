¡No es Lamothe! Qué dijo Griselda Siciliani ante los rumores que la vinculan con otro actor

Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg se separaron luego de 10 años juntos y con un hijo en común.

Si bien el año pasado, pudieron sortear los fuertes rumores de un affaire entre el actor y Griselda Siciliani, al parecer el paso del tiempo desgastó la relación, especialmente a partir de este hecho.

La noticia fue confirmada en la tapa de la revista "Paparazzi" y lejos de desmentirlo el actor lo confirmó.

Con esto vuelven las sospechas de un romance con la protagonista de Sugar, con quien coincidió en un evento hace unos días y según "Intrusos" se fueron juntos del lugar.

Embed Amor y paz .... ✌️ Terminó la semana de funciones, a dormir Una publicación compartida de Griselda Siciliani (@griseldasiciliani) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 8:31 PDT





En diálogo con este portal, Siciliani señaló: "Es falso lo que se dijo. No hay nada cierto. No quiero hablar, mil gracias y disculpá".

Sin embargo, en una nota en la que volvió a desmentir un romance con Lamothe, la ex de Adrián Suar dejó entrever que no está sola. "Con él no estoy", indicó, y comenzaron las especulaciones.

En las últimas horas, comenzó a circular el rumor de otro actor cerca suyo, un galán que hasta hace pocos días estaba en una tira de horario central. PrimiciasYa.com se contactó con Siciliani y, ante esta versión, respondió: "Mil gracias por la consulta... Ni idea".