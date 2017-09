NiUnaMenos: Fuerte repudio de Fernanda Vives a "ShowMatch" por convocar a La Tota Santillán

El conductor y referente del mundo tropical formó parte del cuarteto en trío junto a la Bomba Tucumana y su bailarín.





Antes de que comenzara el programa, Fernanda publicó el video y pidió que la gente apague el televisor.





"Hola, ¿cómo estás? La verdad que me costó un montón grabar este video, pero creo que hoy es necesario. Te quiero hacer un pedido. Necesito que nos apoyes, que hoy cuando este el Bailando por un sueño apagues el televisor. Que no seas cómplice de un programa que lo único que hace es poner a una persona violenta, que tiene cuatro denuncias de violencia de género, lo pone a bailar como si lo estuviese premiando. La verdad que me da mucha tristeza. Es un programa que yo quiero mucho, y que me dio un montón, pero que hoy también me está dando mucho dolor. A mí y a las mujeres que hicimos la denuncia por este personaje. Este personaje nos ha hecho pasar mucho dolor. Nos ha violentado física y psicológicamente. Necesito tu apoyo, necesito que vos apagues tu televisor", dijo en el video Fernanda Vives.





Pese al video, La Tota formó parte del ciclo y ocupó gran espacio del programa. No tuvo un gran baile y fue muy criticado por algunos miembros del jurado.

