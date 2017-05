Nicole Neumann y Fabián Cubero ya hablaron con las nenas

Fabián Cubero y Nicole Neumann se distanciaron tras diez años de relación y horas atrá, el defensor ratificó los rumores que ya era un secreto a voces: "Hace un mes que estamos separados, estoy sin el anillo y ella también. No quisimos salir a hablar por nuestras nenas", señaló en Nosotros a la mañana (El Trece).

Aunque ya pasaron tres semanas, Poroto indicó que todavía no abandonó la casa que comparte con la modelo y las pequeñas Indiana, Allegra y Sienna.

Según Cubero, todo arrancó con una crisis personal de ella a fines del año pasado. "Empezó a tener dudas sobre su vida, sobre lo que quiere de acá en adelante. Estuvo haciendo terapia para ver qué le pasaba. Y yo estuve a su lado, siempre acompañándola, tratando de darle una mano para ver qué era lo que quería. Llegado cierto tiempo, tomamos la decisión de separarnos", contó el futbolista.

Además, durante del desarrollo de la mediatización de la crisis, no faltaron los rumores de infidelidad, cosa que Cubero descartó por completo y Nicole También.

Pero este jueves, tal y como le adelantara a este portal, Nicole y Fabián reunieron a sus niñas para aclarar la situación por la que sus papás están atravesando. En Instagram, la blonda, se refirió al asunto, adosando su mensaje a una frase:

"Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de donde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme: saber mi nombre no implica conocerme".

El mensaje:

"Las parejas son un mundo que no puede ir gritándose a cada paso. Cada cual tiene sus tiempos para tomar decisiones, para hablar (puertas adentro) y, más que nada, para cuidar la integridad de sus hijos. Eso es lo único que nos importa en este momento como mamá y papá. Nos vimos forzados a adelantar la charla con nuestras hijas y a mantenerlas al margen del mundo de los grandes, donde se dicen tantas cosas sin medir nada: especulaciones y confirmaciones. Se juzga y se señala. Están haciendo de un momento que ya venía con mucho dolor, hace meses, una bomba que nos explotó en la cara con más fuerza aún. Nosotros como familia, a pesar de estar separados hace un mes, estamos muy UNIDOS. Por favor, traten de respetar. Gracias. "

