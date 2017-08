Nicole Neumann: Un tatuaje y un "Fuck You"... ¿A quién se lo habrá dedicado?

Nicole Neumann acaba de hacerse un nuevo tatuaje que le viene como anillo al dedo, a la hora de mostrarlo.

Se trata del diseño que plasmó en su dedo anular y, mientras la rubia exhibe un "Fuck You" con su mano, se pueden apreciar un corazón y una corona: "Queen of love. Queen of pain". (Reina del amor, reina del dolor), expresa. ¿El gesto habrá sido dedicado a alguien en particular?

Como puede notarse, son momentos de grandes cambios para Nicole, quien días atrás, compartió con sus seguidores de Instagram las fotos del nuevo integrante de su familia. Se trata de un hermoso corderito al que sus hijas llamaron "Copito".

"Se agrandó la familia", escribió Nicole, junto a las imágenes súper tiernas de Indiana, Allegra y Sienna junto al corderito. "Bienvenido Copito", expresó luego.

Embed #QueenOfLove#QueenOfPain #Gracias @chatrantatoo Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 2:03 PDT

Embed Se agrandó la familia❤ Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 7:04 PDT

Embed Bienvenido "Copito" @indianacubero @allucubero123 #Sisi Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 30 de Jul de 2017 a la(s) 7:02 PDT