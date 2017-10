Nicole Neumann: "Soy una mujer muy pasional, bien escorpiana"

A cinco meses de separarse de Fabián Cubero y a sólo dos de haber comenzado una nueva relación con Facundo Moyano, Nicole Neumann le concedió una entrevista a la revista Gente, donde además de realizar una espectacular producción de fotos habló sobre su presente sentimental con su nueva pareja y la superación de su ruptura con el futbolista.

"Soy una mujer muy pasional, bien escorpiana, y siempre me gusta jugármela y vivir la vida a pleno. El año pasado estuve muy vulnerable, triste, con ganas de llorar todo el tiempo, y sentí que fue lo más cercano a la depresión. Por eso, después de pensarlo mucho, sentí que tenía que parar y barajar de nuevo. Juro que la remé mucho antes de tomar la decisión de separarme, pero creo que fue lo más sano para la familia. Ya no quería ser deshonesta conmigo", arrancó Nicole.

"Poco a poco estoy reordenándome... Me estoy reencontrando con la mujer que fui hace unos años y acomodando mis emociones, aunque mi prioridad es el bienestar de Indiana, Allegra y Siena. Me di cuenta de que para que mis hijas estén bien me tenía que ocupar también de mí, porque si no, todo mi universo no iba a estar bien, todo iba a ser a medias. Ahora puedo decir que estoy renaciendo. Me siento una especie de Ave Fénix, recuperando las fuerzas", agregó.

Luego, se refirió al presente de su relación con el político: "Con Facundo nos estamos conociendo recién desde hace dos meses. La presión de los medios nos hace acelerar un montón de procesos involuntarios, por eso intentamos apoyarnos mucho en el otro. Él es muy maduro a nivel emocional y muchas veces me contiene".

Más tarde, contestó la gran pregunta: "No, aún no hablamos de convivir, tampoco tocamos el tema de si algún día queremos tener hijos. Nosotros recién nos estamos conociendo. Y aunque todos nos rotulan de 'la pareja del año', intentamos conocernos como una pareja normal, tener nuestros tiempos y de disfrutar los momentos que podemos estar juntos. Cuando me separé también sabía que estaba abierta a volver a enamorarme".

"Si tuvieras que analizar mi presente, diría que hoy me siento un poco más aliviada... Estoy aprendiendo a soltar"

, concluyó Nicole Neumann.

