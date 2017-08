Nicole Neumann rompió el silencio y habló sobre la presunta foto con Cosentino

La historia del supuesto romance entre Nicole Neumann y Pablo Cosentino está más vigente que nunca. Según la revista Paparazzi, hay una foto que confirma la relación entre la modelo y el marido de Daniela Urzi y que el mismísimo empresario habría intentado comprarla.

Esta tarde, después de la polémica generada por la publicación, Nicole Neumann habló del tema en Cortá por Lozano y, por supuesto, volvió a desmentir los rumores.

"Yo estoy tranquila porque no hay ninguna foto, de ningún tipo, porque nunca estuvimos juntos como para que pueda existir esa foto", arrancó Nicole Neumann en el ciclo conducido por Verónica Lozano, por Telefe.

"Me imagino que a él no le estará cayendo nada bien porque tengo entendido que está con su mujer y su hijo muy feliz, con lo cual, no es un evento feliz para nadie", agregó.

Más tarde, los panelistas del programa le preguntaron si conocía a Cosentino y a su mujer: "La conozco a Daniela del trabajo, del medio, no soy amiga. A Pablo no. Quizás hace muchísimos años lo vi, en algún evento, pero no tengo ni recuerdo", afirmó.

Luego, Nicole hizo un descargo al respecto: "Decían exactamente lo mismo hace 3 meses y yo estoy muy tranquila. Esa foto ya habría salido hoy. Decían que había fotos, audios y nunca tuvieron nada para sacar. Están reflotando algo de la otra vez, de la nada", dijo.

"Así como Yanina dijo en su momento 'no piensan en la familia y uno tiene una familia'. ¡Hola! Yo también la tenía, la sigo teniendo, entonces creo que hay que pensar un poquito en esas cosas", lanzó, un palito a la panelista de Los Ángeles de la Mañana, quien fue la persona que instaló el tema.

"Si fuera real y me la mandé, sería algo por lo que tendría que poner la cara; blanquearlo, hablarlo con mis hijas, pero en esta situación está lejos de eso y no está para nada bueno", concluyó Nicole Neumann.

Mirá el video!

Embed

Embed ❤️ ¿Quéres saber todo sobre la historia oculta de la comprometedora foto de Nicole Neumann y Pablo Cosentino? El ya ofreció más de 30 mil dólares para que no saliera a la luz. Todos los detalles sobre sus viajes secretos en la última edición de la revista Paparazzi que ya salió. #love ❤️ Una publicación compartida de Revista Paparazzi (@revista_paparazzi) el 9 de Ago de 2017 a la(s) 9:53 PDT