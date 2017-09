Nicole Neumann, quebrada por las declaraciones de Fabián Cubero

A Nicole Neumann le están dando por donde más le duele. Luego de su viaje a Madrid, donde aprovechó para encontrarse con Facundo Moyano, el rol de la rubia como madre fue cuestionado.

Esta tarde, en Cortá por Lozano, la modelo habló sobre su romance con el diputado, pero cuando le recordaron un comentario que Cubero disparó cuando se enteró del viaje de su ex a España, la mamá de Indiana, Allegra y Sienna-que ya había hablado del tema en Tardes nuestras por la señal KZO- se mostró muy sensibilizada al tocar el mismo tema en el programa de Telefe.

"A raíz de los dichos de Fabián la gente comienza a decir pavadas. Dijo que perdía tiempo de mis hijas por este viaje. Viajé 4 días, de los cuales 2 son los que les correspondían a las nenas para estar con el papá. Las chicas duermen todos los días conmigo, comen todos los días conmigo, las levanto todos los días a las 6 y media de la mañana. Las llevo 2 veces por semana al colegio", comenzó a contar.

"Me duele que se ponga a mis hijas como un trofeo de guerra. Me parece que es horrible y no tiene nada que ver. Se sabe que es mi punto débil por mi historia con mi mamá y mi papá. Me parece un golpe bajo espantoso y en algún punto, por más que yo sepa que soy buena mamá y que mis hijas están felices y no van a tener nada para reclamarme el día de mañana, me duele", siguió.

"Hace 3 meses se dice que Fabián está con una y con otra y es el "wachi pistola". Esta es una sociedad muy machista y hasta las mujeres son machistas", dijo luego.

"Hizo eso porque sabe que es un lugar donde me duele. No tendría que salir ni a hablar. Él sabe mi historia personal y sabe cuál es mi punto débil", afirmó Nicole.

"Exponer a las chicas no está bueno y me pareció que ya era momento de salir a decir algo, de un tema que no tengo ganas de hablar porque sé que no estoy haciendo nada malo", concluyó a lágrima viva.

Recordemos que días atrás, ante la noticia del viaje de Nicole a España, Cubero había disparado: "Me molesta que esté perdiendo tiempo con sus hijas para hacer ciertas cosas con esta nueva relación. Después, me parece bárbaro".

Mirá el video!