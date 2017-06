Nicole Neumann lloró al revelar que Cubero todavía no se fue de su casa

La separación de Nicole Neumann y Cubero continúa dando tela para cortar. A casi un mes de que Yanina Latorre revelara en Los Ángeles de la mañana que la ruptura entre la modelo y el futbolista ya era un hecho, la rubia fue abordada por la prensa y mencionó un dato que llamó la atención.

En la presentación de un teléfono celular, evento al que fueron invitadas varias celebridades, dialogó con los periodistas sobre su crisis conyugal.

"Todavía no se fue de la casa. Ya está todo tramitado, pero todavía no...", aclaró ante las preguntas de los noteros. Luego, negó que Cubero durmiera en un sofá: "No. Tiene un cuarto con baño y todo donde puede dormir".

Y agregó: "Las chicas ya fueron a ver el departamento al que se va a mudar el papá y está todo bien". Luego, desmintió que fuera a bajarse de una campaña que realiza junto a Cubero: "No sé de dónde salió esa versión. No sé si vamos a trabajar juntos. Por ahora tenemos un contrato. Volvería a hacer fotos con él, no tengo problema".

