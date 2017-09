Nicolás Repetto entrevistó encapuchado a Fernando Jones Huala y levantó polvareda en las redes

Este lunes, en El Noticiero de la Gente, el flamante ciclo que Nicolás Repetto conduce por Telefe, la polémica vino de la mano de la actitud del animador, cuando sobre el final de su entrevista a Fernando Jones Huala, se calzó un pasamontaña.

"¿Te puedo mostrar lo que uno ve desde Buenos Aires? No es con mala leche, es con la mejor leche del mundo", avisó Repetto y, acto seguido, se cubrió el rostro.

Luego, agregó: "Es lo que sentimos los de a pie, los que no estamos en el conflicto... Vos venís a la noche, con tu señora en la chatita, tenés 60 años. Entonces, ves un grupo de gente con máscaras, que cortan la ruta con piedras. No entiendo qué es lo que pueden conseguir. Simpatía de la gente no van a conseguir, van a conseguir que la gente les tenga miedo. ¿Ese es el propósito?".

"Realmente no pasa eso. Eso es lo que sale en los medios", acotó el indígena.

La entrevista finalizaba, pero en las redes sociales, comenzaba la polémica, a favor y en contra de Nico.

Mirá!

Embed

Embed De cuarta Nicolás Repetto. Realmente vomitivo. Disculpen la falta de ocurrencias pero es lo que hay. pic.twitter.com/pnZITIXIDa — N (@nicowkn) 11 de septiembre de 2017

Embed Nicolás Repetto no pregunta dónde ésta MALDONADO. Cuestiona a los mapuches. pic.twitter.com/DXzSVmGBWy — Guillermo Lezcano (@GuilleLezcano) 11 de septiembre de 2017

Embed Nada mas gráfico que Nico Repetto encapuchado en una entrevista. Para que del otro lado vean que taparse la cara es digno de un delincuente. — Alfredo Leuco 790 (@Leuco790) 11 de septiembre de 2017

Embed Repetto haciendo lo que hay que hacer.... pic.twitter.com/j8r1VdsbIY — Roberto Rivero (@rermultimedia) 11 de septiembre de 2017