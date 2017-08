Nicolás Furtado bancó a Agustina Cherri en medio del levantamiento de "Fanny, la fan"

El actor utilizó su cuenta en la red social y se refirió a la decisión de Telefe de sacar del aire la ficción que protagoniza con Agustina Cherri





@conylagreca Una publicación compartida de Nico Furtado (@furtadonico)







Furtado tuvo palabras muy elogiosas para su ex compañera de tira, Cherri,





"Una de las cosas que me deja #fannylafan es esta persona. Mi admiración total a esta mujer que evidentemente los años que tiene en televisión no fueron en vano. No solo por lo GRAN actriz y profesional que es; sino también por su garra, su entrega, su sencillez, carisma, su espíritu de liderazgo, compañerismo, generosidad, humildad, dulzura, y MIL cosas más", destacó el actor.