Nicolás, el custodio de Flavio que encontró una beba: "Primero me asusté y después la tapé con mi buzo"

PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Nico quien contó cómo fue esa fuerte experiencia vivida.

"Había sacado a pasear el perro de mi hija al mediodía y como acá la calle es transitada, lo crucé a un pasaje enfrente. Iba caminando y el perro se va a un umbral donde había un tacho. Había como un bulto y lo fui a sacar y cuando lo fui a sacar se movió y lloraba y era una bebé", comentó el seguridad.



"Me asusté primero, miré para todos lados. Después se acercó un vecino de enfrente y me dijo que no la toque. Me saqué el buzo, la tapé y fui a dejar el perro y volví".





"Llamé a la policía y vino enseguida. Ya una señora la había agarrado y entrado a la casa porque hacía frío. Luego vino la ambulancia y la llevaron al Piñeyro, ahora está ahí. Enseguida me llamó Flavio y me dijo que estaba para lo que necesitara la bebé, que se hacía cargo de lo que necesitara", cerró.