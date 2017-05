Nequi Galotti: "Cuando quieren desprestigiar a tu familia y se ensañan uno se tiene que defender"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25









"Lo que quiero es terminar con el tema, ya está, le dije todo lo que tenía que decir. Se agarra sistemáticamente con todas sus compañeras, tratando de herir", expresó la panelista.





"No me interesa hablar con ella. Era compañera de camarín de ella y lo primero que hice es pedir que me cambien. Las otras chicas no se hablan con ella por distintas cosas que le han hecho", fundamentó.





Y aclaró que ayer no fue al programa por cuestiones de salud: "Tengo 40 grados de fiebre. Ayer no fui al programa porque realmente no me pude levantar de la cama y la gente mandaban mensajes como que le tenía miedo o no fui para no enfrentarme. Por eso me levanté hoy y fui, el médico me aconsejó que no vaya".





Sobre la discusión con Pazos, Nequi sostuvo: "No es mi estilo ni mi forma lo que pasó hoy. Yo soy de ir y respetar a la gente, siempre tratando de que sea así, de poner paños fríos y por eso me pareció tan raro esto que hizo Nancy. Yo no soy de pelearme ni buscar guerra, soy sensata, tranquila, trato de ser graciosa pero nunca llego a un extremo así. Pero cuando quieren desprestigiar a tu familia y se ensaña uno se tiene que defender".







"Yo misma me sorprendí con lo que pasó. No me parece ir a pelearme a los trabajos. Se metió con la familia de cada una de nosotros, ha dicho cosas espantosas y horribles al aire, no se porqué realmente. A Andrea le dijo que no podía opinar sobre los hijos porque no era madre, ¿Qué está diciendo? Así nos trata todos los días. A las vestuaristas las maltrata, manda al frente a la producción en cualquier momento y ahora me agarró a mí que soy Lazy, nunca me pelée con nadie en el trabajo, tienen los mejores recuerdos de mí en todos los trabajos. Yo no me peleo con la gente. Ya no quiero saber nada. Para mí este tema se cerro acá".