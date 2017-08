Nati Jota y su pasión por el fútbol: "Admito que soy más rústica que virtuosa"

"Juego de defensora derecha. Más allá de tener una posición defensiva trato de meter goles y sucede a veces. Me gusta patear de afuera del área y tiros libres, como ese que compartí en las redes. No siempre pateo así de bien, acepto que la carrera es muy dudosa pero ahí está el gol", explicó Nati sobre el video de un golazo de tiro libre.

"Me gustó siempre jugar al fútbol desde chica pero en el colegio los varones no me dejaban jugar. Recién empecé a jugar cuando tenía 18, que se dio por la hermana de un amigo que me dijo de jugar un amistoso. Ahí empecé a jugar torneos. Tengo 23 así que ya van cinco años que juego", comentó la cronista de "ESPN Redes".