PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la co-conductora de "¿En qué mano está?" y cronista de "ESPN Redes" quien comentó sobre esto.



"Es una movida que arranca Quilmes y que aprovecha el día mundial del consumo responsable para concientizar sobre que no hay que manejar cuando uno toma alcohol y para eso proponen este challenge, que a simple vista parece fácil pero es bastante complicado".





"Te demuestra que coordinar es muy difícil hasta sobrio y ni hablar de lo que pasa cuando tomás alcohol. Así uno como que toma conciencia de que no es tan fácil coordinar aún no habiendo bebido nada", agregó la rubia.





Y cerró sobre esta propuesta virtual: "Me pareció bien sumarme porque a veces los jóvenes sobre todo, que son la mayoría que me siguen, si suben al auto en pedo pareciera que son capos y en realidad lo que yo escribí es que el capo es el que llega a donde quería ir, no el que toma cuando maneja o maneja rápido".