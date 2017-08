Natalie Weber: "Finalmente, se terminó la pesadilla"

Luego de un año de lucha, Natalie Weber pasó por el quirófano para hacerse una intervención preventiva.





La modelo y mujer de Mauro Zárate se realizó una mastectomía tras vencer un cáncer de mama que le diagnosticaron hace un año.





En Instagram , Natalie subió un fuerte mensaje expresando sus sentimientos y anunciando el final de su tratamiento.





"Casi un año atrás nos cambiaba la vida con un diagnóstico inesperado y desgarrador. Dos meses atrás, decidida, tomé una decisión difícil, pero rotunda, de la cual estoy feliz. Y HOY, finalmente, se terminó la pesadilla; sin miedos de volver a padecer esa enfermedad", expresó emocionada.





Y agregó: "Gracias mi amor por haber sido mi sostén en cada minuto y por demostrarme una vez más lo fuerte que es nuestro amor. Te amo hasta el fin del mundo. Gracias a mi mamá que es la mejor del mundo y mi ejemplo a seguir: ¡sos única! Nunca me faltes, te amo tanto que no lo puedo expresar en palabras. A mis hermanos que los amo y los elegiría en todas mis próximas vidas. Y sobre todo al @hospitalaleman y a mis médicos que sin ellos hoy no estaría. Su compromiso, dedicación, profesionalismo y amor fue fundamental en este proceso @aldominnozzi @drmaengel. Estoy feliz con mis nuevas bubis, jajajaja. ¡¡¡ Viva la VIDA!!! Gracias Dios. Gracias San Benito".