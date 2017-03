Natalie Weber despedazó a Wanda Nara: "La ostentación me parece una carencia de felicidad"

La constante ostentación de Wanda Nara es constante tema de análisis y, aunque ya casi nadie le otorga demasiada importancia- por una cuestión de costumbre-, hay personas que se sienten molestas con ciertas actitudes de la rubia.

En este marco, durante una entrevista que brindó para Paparazzi, Natalie Weber, mujer del futbolista Mauro Zárate, disparó con dureza contra la esposa de Icardi, cuando se trazó una comparación entre su vida y la de Nara.

"Es que la ostentación me parece una carencia de felicidad. No necesito mostrarle al mundo la cantidad de dinero que tenemos, o las cosas que nos podemos comprar, eso forma parte de nuestra intimidad. No quiere decir que no nos demos nuestros gustos, simplemente no lo mostramos en las redes sociales porque me parece realmente innecesario", declaró para la publicación.

¿Le contestará Wanda?

