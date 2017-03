Natalie Pérez subió un video de sus abuelos hablando de los celos

"¿Es celosa o no abuelo?", le pregunta la artista a su "nono" y este responde: "Jamás". Pero eso generó la respuesta de la "nona": "Ahora no soy más celosa como antes, no mientas. No seas mentiroso, vos sos celoso. Si yo estoy hablando con alguno, se pone como loco".





El video superó fácilmente las 47 mil reproducciones y se llenó de comentarios positivos: "qué lindos", "ella es una genia" o "para morirse de amor".





Está claro que las imágenes generan mucha ternura por la manera de relacionarse y el amor con el que se miran los abuelos de Natalie. Si aún no lo viste, estás a tiempo:

Embed -No hay mucho para decir - ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Una publicación compartida de Natalie Perez (@untedetiloporfavor) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 7:39 PDT



Desde su cuenta dela bellísima actrizsubió