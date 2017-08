Natalie Pérez sobre "Fanny, la fan": "Me pone triste, no le dieron tiempo a crecer"

"Fanny, la fan" ha causado diversas sensaciones en los integrantes del mundo del espectáculo, ya sea actores, actrices, guionistas o directores. El levantamiento de la tiraha causado diversas sensaciones en los integrantes del mundo del espectáculo, ya sea actores, actrices, guionistas o directores.





Algunos, como Quique Estevanez (productor), comentaron que si una ficción no funciona y no la elije la gente, no queda otro camino. Por otro lado, Argentores emitió un comunicado manifestándose en contra de esta decisión de Telefe, por dejar tantos trabajadores en la calle.





"Fanny", como lo es "Trece. Este medio pudo dialogar con una actriz de renombre, que forma parte de la principal competencia que tenía, como lo es " Las estrellas ", la novela del





"Lamento muchísimo que hayan tomado la abrupta decisión de levantar un programa del aire sin haber dado el tiempo a crecer". Natalie Pérez tomó la palabra y dejó en claro su postura:





La bellísima actriz completó: "Me pone triste porque hay muchos compañeros colegas y no está bueno. Pero parece que esas son las reglas del juego".