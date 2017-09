Natalia Taddei, la hija no reconocida de la Mona Jiménez: "Lorena (hija reconocida) va a tener que escuchar"

Natalia Taddei es una de las hijas de Carlos "La Mona" Jiménez: las pruebas de ADN confirmaron la relación parental, aunque el cantante cordobés no cambió su relación con ella.





En los últimos días, Lorena Jiménez, otra de las hijas del cuartetero, dio una entrevista en el ciclo "Confrontados" de Canal Nueve donde volvió a subrayar que no siente a Natalia como una hermana.





PrimiciasYa.com pudo dialogar extensamente con Taddei y le respondió a su manera: "Ella está dolida, no habló mal de mí pero fue sarcástica. El responsable es el padre y yo lo arreglo con el padre. Siento causarle daño a la mamá, no tengo la culpa de nada, ella tampoco obvio. Pero ubiquémonos en tiempo y espacio".

"Intenté hablar con privado y no me ha contestado, lo siento mucho. Me corre sangre por las venas, no tengo sangre de pato. Obvio que siento algo para con él. Lorena no me da la oportunidad de hablarle, pero eso habla mal de ella como persona, como madre, como ser humano".

Sumó: "Si bien a ellos les molesta, voy a llegar a las últimas consecuencias, no estoy pidiendo amor ni hermanos ni nada. Que haya que poner huevos a un hombre, como corresponde. Que se ubiquen conmigo y nada más. Yo tengo más ovarios que todos, pero no voy a cargar sola esa mochila. Me voy a chocar de frente con una topadora".

natalia-taddei-mona2.jpg

Para completar, Taddei confirmó lo que hará en los próximos días: "Le voy a mandar un mensajito hablando un par de cosas que no se pueden decir al aire. Si me contesta, bien. Y sino, voy a llamarla para cruzármela. Esta es una realidad y me va a tener que escuchar".





La entrevista completa, acá: