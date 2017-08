Natacha Jaitt: "Yo no salgo con hombres casados, pero él fue muy insistente y un día me convenció"

Este viernes, Natacha Jaitt estuvo como invitada en el ciclo de América Pamela a la Tarde para hablar largo y tendido sobre su escandalosa relación con Diego Latorre y el material que logró confirmar la infidelidad del comentarista deportivo hacia su mujer, Yanina.

Lo primero que aclaró Natacha durante la charla es que nunca estuvo enamorada de Diego Latorre, como varios medios habían señalado.

"Yo no tengo que darle explicaciones a nadie, pero igual cuento que el día que yo perdí la tablet que tenía todo estaba sin dormir y haciendo un trámite por un tema familiar. En un momento voy al baño y cuando volví no estaba. Yo soy muy despistada, ya me robaron y perdí varios celulares y tabletas", contó nuevamente.

"El domingo a la noche que explotó todo yo no estaba en mi casa y de pronto veo que me empieza a estallar el teléfono de mensajes. Cuando me entero lo que pasó lo llamo a él insistentemente para ver qué hacíamos y nunca me atendió ni me respondió los mensajes. Pero claro, al día siguiente veo que salen las imágenes y él y sus abogados empiezan a negar que fuera él. Me sorprendió la mentira y la negación. Yo soy una persona que no miento, no lo soporto, porque tuve una madre cleptómana y mitómana así que no tolero ninguna mentira, ni siquiera creo en las piadosas", agregó.

"Por eso ahora yo ya pedí el levantamiento de la cautelar, porque ellos mismos la violaron. Acá hubo una infidelidad con un producto y ellos exponen a los hijos a todo eso. Él me tenía agendada en su teléfono como presidente de Huracán. Y quiero decir que yo no salgo con hombres casados, pero en este caso fue muy insistente, esto lleva más de un año, y un día me convenció, pero ahora ya no tengo nada más que hablar con él", aseguró.

